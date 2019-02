VIDEO - Khadafi, l'élève lutteur : "Je paye mes études grâce à la lutte" Adama Ngom à l'état-civil, ce jeune lutteur et élève en classe de 1ère S, ne cesse d'impressionner le monde de la lutte traditionnelle à Diofior, une commune située dans la région de Fatick. Agé de 20 ans, il explique au micro de Leral Tv, comment il allie ses études et la lutte.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019



