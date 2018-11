VIDEO - La députée Woré Sarr tire sur Aly Ngouille Ndiaye Face aux députés pour le vote du budget de son département ce mardi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille a été interpellé par la députée Woré Sarr sur plusieurs questions. La parlementaire y est allée de son avertissement au ministre Aly Ngouille Ndiaye : « la stabilité du pays est entre vos mains. Il faut alors éclairer la lanterne des Sénégalais sur la déclaration du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et surtout sur le cas de Karim Wade ».

