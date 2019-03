VIDEO - La gastronomie: Un levier culturel entre la France et le Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 23:26 | | 0 commentaire(s)| Ils étaient 17 chefs restaurants qui ont exposé leur savoir-faire à la résidence de la France, à l'occasion d'une cérémonie de dégustation. De l'avis de l'ambassadeur de la France au Sénégal, la gastronomie peut être un levier important de brassage culturel entre le Sénégal et la France. S.E. Christophe Bigot s'est félicité de ce grand rendez-vous de la gastronomie qui, chaque année, prend des proportions plus grandes.



