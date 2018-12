VIDEO - La vie de 7 ex-présidents africains

Lundi 31 Décembre 2018 à 11:17

Après avoir quitté les plus hautes fonctions de leurs pays, on se demande toujours ce que les ex-présidents vont devenir. Pour certains d’entre eux, rien de politique ne leur vient à l’esprit mais d’autres préfèrent mener une autre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu’Il y a des opportunités infinies pour ces anciens dirigeants et beaucoup ont commencé à en profiter. Allons découvrir la vie de 7 ex-présidents africains. Reportage de La Case verte.