VIDEO - Lamine Gassama: « on ne fait pas trop attention au statut de favori » Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 12:40 | | 0 commentaire(s)| Le défenseur des Lions, Lamine Gassama, a indiqué que lui et ses camarades ne sont pas inhibés par un éventuel statut de favori que cherchent à leur coller certains, pour leur mettre la pression. « On ne fait pas trop attention au statut de favori. Les gens se cachent derrière ce statut de favori pour nous mettre la pression », a dit le latéral droit des Lions, vendredi, lors de la remise du drapeau national aux Lions par le chef de l’Etat pour la Can 2019. Et de souligner, « le Sénégal a grandi, on a gagné en maturité ».



