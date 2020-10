VIDEO - Les habitants de Baraka répondent à Ousmane Sonko et adoubent Abdou Karim FOFANA Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 14:02 | | 0 commentaire(s)| Le programme Zéro Bidonville exécuté par le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique suscite une controverse alimentée notamment par les récentes sorties de Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko. La requalification du quartier Baraka, à Liberté 6, en constitue une phase importante. Dans cette vidéo les populations bénéficiaires prennent le contre-pied des opposants détracteurs du programme et tressent des lauriers à Abdou Karim Fofana.



