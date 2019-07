VIDEO - Levée de corps d’Ousmane Tanor Dieng à Paris: Abdou Diouf assiste son défunt collaborateur La levée de corps du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng à Paris, 9 Boulevard Ménilmontant 75011. Accompagné de son épouse Mme Elisabeth Diouf, le Président Abdou Diouf a été accueilli à son arrivée par l’ambassadeur du Sénégal en France, Son Excellence Bassirou Sène.

Il y avait le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre des Affaires Étrangères Amadou Bâ, le ministre de l’Eau Serigne Mbaye Thiam et le Maire de Paos Koto et proche d’OTD, Aly Mané.



Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 19:31



