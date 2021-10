VIDEO / Levée du mot d’ordre de grève: Après leur rencontre, les concessionnaires reprennent du service Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 20:00 | | 0 commentaire(s)| Une rencontre s'est tenue entre les concessionnaires et le coordonnateur de l’Ucg, Mass Thiam, à propos de la levée de leur mot d’ordre. Après avoir eu des difficultés dans le ravitaillement en carburant, la réparation des véhicules et autres, des solutions ont été trouvées et des efforts consentis pour maintenir le niveau de service. Leurs facturations se chiffrent entre 30 et 35 millions de FCfa au minimum, par jour.

Même si on les 2 milliards FCfa ont été soldés, la dette sera reconstituée. « Nous sommes dans un service continu. Il faut des efforts pour accompagner l’Etat. Le volume des ordures a augmenté de 35% entre 2020 et 2021 », a-t-il dit.



Ndongo Fall, responsable des concessionnaires, apprécie la décision de l’Etat, qui a décidé de leur allouer un montant de 2 milliards FCfa pour la poursuite des activités.



