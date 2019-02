VIDEO - Louga : Macky Sall avertit ses adversaires: « Soyez sportifs au soir du 24 février car ...» Après Mbacké et Touba, où il a démarré sa campagne le dimanche, Macky Sall, candidat de la « Coalition Benno Yakaar" à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a été reçu ce lundi 5 janvier à Louga, avec une forte mobilisation. Dopé par ses militants, le candidat à sa propre succession a tenu à féliciter les responsables politiques du département de Louga, notamment Aminata Mbengue Ndiaye et Moustapha Diop qui selon lui, ont balisé le terrain. Ce qui permet au patron de Bby de dire qu’il a le cœur net que Louga sera largement gagné par la Coalition. Macky Sall n’a pas manqué également d’avertir ses adversaires, « soyez sportifs au soir du 24 février prochains, car vous serez battus à plate couture ».



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 07:57



