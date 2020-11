VIDEO/ Maladie dermique: Les Lébous s'inquiètent de leur devenir et demandent aux autorités de faire de sérieuses analyses du produit Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 20:27 | | 0 commentaire(s)| Les pêcheurs Lébous de Thiaroye, Yoff et d’ailleurs, s’inquiètent de leur sort. Contraint à une contamination cutanée, ils déplorent l’absence d’assistance des autorités qui ont vendu des licences de pêche à des bateaux étrangers. Lesdits bateaux, sans respect des cahiers de charge pillent les ressources halieutiques. Mais, ces derniers temps, ces bateaux cherchent à faire de la mer sénégalaise, un dépotoir de produits toxiques qui expose au risque les pêcheurs. N’empêche, les pêcheurs, ayant constaté le phénomène sur l’axe Sud, alertent les autorités à faire des analyses sérieuses pour comprendre les tenants et aboutissants. D’ailleurs, ces pêcheurs accrochés dans le cadre de ce reportage demandent à l’Etat de faire des prélèvements dans les plus brefs délais.



Accueil Envoyer à un ami Partager