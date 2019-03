VIDEO - Manque d'eau à Fimela: Le DG de l'OFOR donne les raisons et rassure... Seyni Ndao, DG de l'Office des forages ruraux (OFOR) a réagi au problème d'approvisionnement suffisant en eau potable qui sévit depuis plus d'un mois dans la localité de Fimela (Fatick). Selon Monsieur Seyni Ndao qui a présenté ses excuses à la population, cela est dû à une forte demande au niveau de la localité compte tenu des différentes opportunités avec l'essor du tourisme, et l'augmentation des maraîchers. "Nous avons pris des mesures d'urgence, en mettant la disposition de l'opérateur quatre camions-citernes qui sont en train de ravitailler les populations. Nous avions eu à effectuer au niveau de Thiadiaye des travaux pour améliorer le réseau. Tout dernièrement, au courant du mois de février, il y a eu également le renouvellement et la mise en service du forage numéro 1 de Tassette, qui produit 100 m3/ heure, et cela a coûté 195 millions de francs Cfa",a fait savoir M. Ndao, qui espère que la situation va s'améliorer d'ici 48 h, avec les travaux qui sont en train d'être effectués sur le terrain.

