VIDEO / Manque de travail : « Goorgorlou » ou « Xoslouman » se débrouillent pour se sauver d’une vie, tenant sur un fil de lame

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020

La vie est un combat qui exige un dévouement, une détermination et une volonté à surmonter les obstacles et embûches. Certains goorgorlou, souvent appelés Xoslouman, l’ont compris. Ainsi, courage en bandoulière, ils bravent la chaleur et autres aléas du temps et du climat, pour satisfaire les exigences de leur vie. Ces goorgorlou ou débrouillards constatent que le manque de travail, une réalité au Sénégal, ne donne point le choix de prendre le chemin de la facilité. Exposés à des situations compliquées, ces débrouillards veulent réellement, travailler. Mais, ils peinent à se tirer d'affaires. Face à cette situation cauchemardesque, ils se désolent de l'acharnement des autorités, qui n'hésitent pas à les faire déguerpir de leurs espaces de travail. Maman Khady, vendeuse de « Fataya », accrochée par Leral à Ouest-Foire, exhorte ses sœurs à surtout, refuser la facilité et la passivité. Sous ce registre, la brave dame qui trime en permanence autour de son petit commerce, n’a jamais cessé d’insister sur la nécessité d’avoir un amour pour le travail. Elle reste d'avis qu'il n'y a pas meilleur plaisir à savourer que celui de l'argent acquis à la sueur de son front.