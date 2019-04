VIDEO - Marché de Louga : Les vendeurs fustigent l'état de délabrement des lieux et menacent... Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)| Les vendeurs du marché de Louga fustigent l'état de délabrement de leur lieu de commerce. A en croire Bounama Ndiaye, vendeur de viande, le marché ne répond plus aux normes d'hygiène, avec la saleté qui y règne et leurs étals qui sont complètement détruits. Ainsi, ils ont interpellé le maire Moustapha Diop, qui d'après eux, avait pris l'engagement de réfectionner les lieux lors de la dernière campagne électorale.



