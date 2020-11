VIDEO/ Marché des fournitures scolaires à Sandaga: La clientèle fait défaut et pratique le troc de livres Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 17:52 | | 0 commentaire(s)| L’ouverture des classes est effective depuis la semaine dernière. Les retrouvailles entre camarades de classe se font dans beaucoup d’établissements scolaires du pays. Mais, des parents à qui reviennent la charge de trouver les fournitures scolaires, peinent à disposer de suffisamment d’argent pour l’achat de livres, cahiers et autre. Autre constat fait par Leral TV à Sandaga montre que le marché de fournitures, n’est pas très lucratif pour les commercants qui ont investi dans ce commerce. D’après ces derniers, les fournitures scolaires ne se vendent pas bien. Puisque, les clients manquent. Face à cette remarque, ils supposent que le déficit de client est lié à la situation de la Covid 19 et, au manque d'argent. N'ayant pas trop vendu, ils craignent des difficultés pour les parents de n’avoir pas encore les moyens d'acheter le nécessaire à leurs enfants. Peinant à disposer de l'argent, certains parents font du troc de livres et autre avec les commercants.



