VIDEO - Matar Bâ après le retour des "Lions" : « Cet accueil exceptionnel nous réconforte » Le ministre des Sports, Matar Bâ a montré sa satisfaction après l’accueil populaire réservé aux "Lions", rentrés à Dakar, samedi, après leur finale de la Can 2012, perdue face à l’Algérie. « On s’est battu jusqu’au bout pour apporter le trophée à notre peuple. On est frustré certes, mais cet accueil exceptionnel nous réconforte », a-t-il dit.

