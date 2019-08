VIDEO - Match Malakhmen vs Rappeurs: Regardez le but de Omaro Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| Omaro s'est offert un but en premier mi-temps lors du match opposant rappeurs contre malakhmen. Chanceux, l'attaquant des malakhmen s'est trouvé à la bonne position pour mettre la balle au fond des filets de l'équipe adverse. Un match qui s'est soldé par un score de 6 buts à 1 en faveur des rappeurs.



