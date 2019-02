VIDEO - Mbacké: Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar vibrent au rythme de la chanson de Youssou Ndour Le leader du mouvement Fékké Massi Boolé, Youssou Ndour a participé hier dimanche, au meeting de la coalition Benno Bok Yakaar à Mbacké. Lors de sa brillante prestation, le roi du mbalakh et lead vocal du Super étoile a fait bouger le candidat Macky Sall et ses alliés.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos