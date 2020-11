VIDEO/ Mbour Les chauffeurs de clandos vivent le calvaire des routes et des policiers Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 18:50 | | 0 commentaire(s)| Le transport enregistre son lot de problèmes à Mbour. Suivant divers itinéraires pour transporter des clients, les chauffeurs de clandos peinent à se tirer d’affaire. Etant dans une logique de travailler pour résister aux diverses charges de la vie, ces chauffeurs se plaignent des multiples tracasseries et des routes chaotiques. Beaucoup de difficultés sont évoquées pour expliquer la dure épreuve de leurs activités. Les véhicules perdent vite des organes. Alors que de l’autre côté, leur Mairie qui les soutire de l’argent, considéré comme taxe de stationnement, n'a en retour rien fait pour eux. Roulant sur des routes qui sont chaotiques, en plus du harcèlement des policiers, ils réclament plus de considération.



