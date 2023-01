[ VIDEO ] Meurtre au quartier Silmang de Thiès : La maman adoptive revient sur les derniers moments de son "fils" et explique... Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

Les habitants du quartier Silmang ont reçu un coup dur, ce mercredi soir, vers les coups de 18 heures suite à la tragique disparition de leur voisin et fils Baye Lat Niang. Ce dernier a perdu la vie au cours de son évacuation à l'hôpital Amadou Sakhir Ndieguene après avoir reçu un coût de couteau mortel à la poitrine. En effet, son bourreau, Alioune Badara MBAYE avec qui, il partage le même Daraa Baye Matar Diop l'aurait retrouvé à la porte de son domicile pour s'en prendre à lui. Mortellement blessé, Baye Lat Niang finit par rendre l'âme. Selon certains témoignages, Baye Lat Niang était respectueux envers ses proches et voisins. Il a grandi certes dans un des faubourgs de Thiès où règne l'insécurité mais, les proches et les parents, renseignent que c'était un gosse pieux et qui avait beaucoup de respect envers les autres. Sa maman adoptive revient sur le drame et explique les derniers moments de son "fils" après avoir été poignardé. Pour rappel, son bourreau, Alioune Badara MBAYE a été placé en garde à vue au commissariat du 1 er arrondissement de Thiès.

