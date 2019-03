VIDEO - Mimi Touré : "L'opposition a fait quatre appuis devant Macky Sall..." L'ancien Premier ministre Mimi Touré invite Idrissa Seck et Cie qui n'arrivent pas à digérer leur défaite, à tourner la page du scrutin présidentiel du 24 février 2019. Selon le membre de la Directoire de campagne de BBY, par élégance démocratique, les candidats malheureux doivent féliciter le Président Macky Sall, qui a multiplié presque par 3 le score obtenu par le leader de la coalition "Idy 2019". "Il ne peut pas y avoir de contentieux électoral. Idrissa Seck sait très bien qu'il ne peut pas brandir des résultats fabriqués dans sa chambre devant le Conseil constitutionnel. En outre, tous les observateurs internationaux ont dit clairement que le scrutin était libre et transparent", s'est-elle targuée. Quid du débat agité sur la dissolution de l'Assemblée Nationale, Mimi Touré estime également qu'il n'y a pas eu urgence à le faire.

