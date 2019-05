VIDEO - Modou Diagne Fada, nouveau Dg Sonacos : « Nous nous inscrivons dans la clarté et la vérité » Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 18:17 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau Directeur général de la Sonacos a officiellement pris fonction, hier, après la passation de service entre lui et son prédécesseur, Pape Dieng. « Nous nous inscrivons dans la clarté et la vérité », a d’emblée déclaré Modou Diagne Fada, qui dit vouloir s’appuyer sur les travailleurs, les cadres et les partenaires de la Sonacos pour réussir sa mission. Le nouveau boss de la Sonacos a également indiqué mesurer amplement le défi qui l’attend. Mais, a-t-il dit, « nous comptons être à la hauteur de la tâche qui nous attend ». Il a également félicité son prédécesseur pour les résultats, jusque-là enregistrés.



