VIDEO - Moustapha Cissé Lô: «Je n’ai peur de personne et personne ne peut m’intimider…»

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Cissé Lô était à Khelcom ce week-end. Le président du parlement de la Cedeao en a profité pour faire les éloges de son fils, Junior, mais aussi solder ses comptes avec ses détracteurs.



Le vice-président de l’Assemblée nationale a annoncé qu’il sera primé, dans les jours à venir, par ses collègues parlementaires de la Cedeao pour le travail abattu depuis qu’il est à la tête de cette institution. Une distinction qui, selon lui, devait venir du Sénégal, particulièrement du président Macky Sall.



«Dans les jours à venir, au Nigeria, les gens avec qui je travailler vont m’honorer (du travail abattu à la tête de la Cedeao). Mais cette distinction devait venir du Sénégal, particulièrement du président Macky Sall. Ça devait venir de lui… Mon père El Hadji Aliou Lô a obtenu des médailles… Mais ce que j’ai accompli dans le pays, je ne pense pas qu’il en ait fait plus… «, conseille-t-il à son fils, Junior Lô.



Non sans lui conseiller de rester dans le droit chemin. » Restez dans le bon chemin parce que je suis là. Personne ne me marche sur les plates-bandes. Et je n’ai peur de rien, qu’importe les obstacles. Seul une personne peut se mettre en colère contre moi, pour me faire peur, et c’est Serigne Mountakha,ou bien Serigne Moussa Nawel.



Mais ces politiciens, ils ne m’arrivent pas à la cheville pour espérer m’intimider. ‘Ndakh malène guena dioupe’ (Parce que je suis plus intègre qu’eux). Je ne me cache pas… (Et s’adressant à son fils il dit): ‘sa baye dou moy Yalla’ (Ton père n’est pas mécréant…), ton père ne boit pas d’alcool, ton père ne trafique pas de faux billets, ton père ne se drogue pas et j’ai vu des gens (dans le gouvernement) qui… ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos