VIDEO - Moustapha Ly, DG PMAE : "La France a réalisé beaucoup d'infrastructures au Sénégal, mais..." Le Directeur des Partenariats à la Promotion Economique et Culturelle, un département placé sous l'autorité du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, salue dans le cadre de cet entretien exclusif avec Leral Tv, la manière dont les intérêts économiques du Sénégal sont gérés sur le plan international depuis l'accession à la magistrature suprême du Président Macky Sall. D'après Moustapha Ly, certes la France a beaucoup réalisé dans le domaine des infrastructures, mais le Sénégal a toujours gardé sa liberté à diversifier ses relations sur le plan international. C'est qui explique, dit-il, le fait que Chine soit notre deuxième partenaire économique et commercial, mais aussi les accords de pêche avec la Corée et le Japon. Toujours d'après lui, le secteur privé national qui occupe une place importante dans le PSE, a contribué à hauteur de 463 milliards de nos francs, à la réalisation des objectifs de développement économique et social.

