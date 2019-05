VIDEO - Mouvement Dolly Macky Sall: "Le président de la République doit être fier de Mamadou Mamour Diallo" Le limogeage de Mamadou Mamour Diallo à la tête de la Direction des Domaines ne semble guère enchanter les jeunes du mouvement "Dolly Macky Sall". Face à la presse, ces derniers qui ont réaffirmé leur engagement à leur leader, ont estimé que le Chef de l'Etat, Macky Sall doit être fier de leur mentor. Car disent-ils, grâce à ses multitudes actions positives dans la capitale du Ndiambour, les populations ont plébiscité massivement la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la Présidentielle du 24 février dernier. "Mamadou Mamour Diallo a changé la façon de faire la politique à Louga. Parce qu'Il a bravé la faim et la soif pour aller à la rencontre des populations et connaître leurs difficultés. Et à chaque fois, il respectait ses engagements. Il a financé 114 mille femmes. Il a ouvert une unité agro-alimentaire. Il a électrifié 15 villages...", a listé entre autres, le porte-parole du jour Ibrahima Ndiaye, qui a annoncé que tous les militants du mouvement "Dolly Macky Sall" sont prêts à accompagner leur mentor lors des élections locales pour le porter à la tête de la Mairie.

