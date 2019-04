VIDEO - Néné Fatoumata Tall: "Poursuivre et renforcer l'épanouissement moral et physique des jeunes"

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019

Néné Fatoumata Tall, le nouveau ministre de la Jeunesse se veut l'avocate et protectrice des jeunes. Elle s'est engagée à être plus à l'écoute de " tous les jeunes, sans exclusive, en particulier le Conseil national de la jeunesse", pour relever le défi dont elle "mesure la force".



"ll nous incombe de poursuivre et renforcer les actions d’épanouissement moral et physique de la jeunesse naturellement vulnérable aux comportements à risques face entre autres aux effets pervers des réseaux sociaux, aux maladies infectieuses, aux grossesses non désirées, aux fléaux sociaux de manière générale", a t-elle déclaré.

