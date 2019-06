VIDEO - Non versement des redevances annuelles: La commune de Sakal et la société "Innovent" à couteaux tirés Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 10:46 | | 0 commentaire(s)| Les populations de la commune de Sakal ont battu le macadam pour exiger de la société "Innovent", le paiement des redevances annuelles liées à l'exploitation de la centrale solaire située dans leur localité. A en croire l'édile de la commune Birahime Diagne, "Innovent" avait pris l'engagement de leur verser la somme de 20 millions de francs Cfa par an. Mais aussi, de construire 10 écoles publiques dans la zone. Des accords déplore-t-il, que leur contractant n'a pas respecté. "Alors que depuis plus de trois ans, il exploite leurs terres et fournit à la Senelec, une bonne partie de son électricité".



