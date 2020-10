VIDEO/ « Octobre Rose » : Abdou Karim Fofana magnifie la détermination des populations de Sicap Rue 10 Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 19:37 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène de vie, Abdou Karim Fofana, très heureux de retrouver ce week-end, les siens à Sicap Rue 10 à l’occasion d’une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit contre le cancer du sein. L'initiative, parrainée par Abdou Karim Fofana et de Bouna Kanté, rentrant dans le cadre de la Campagne mondiale « Octobre Rose », était consacrée au cancer du sein.

Le Ministre a affiché les ambitions du gouvernement et prévient que la maladie ne se combat pas par des soins, mais, par des sensibilisations. Il recommande à aller vers l'information médicale, consistant à faire des dépistages. Abdou Karim Fofana s'est félicité de l'engagement pour le cadre de vie des populations de Fann Point E, tout en rappelant avoir travaillé avec plus de 800 jeunes dans le cadre d'une campagne nationale de nettoiement.



Mais, dans cette Commune, relève-t-il, c'est les populations qui se sont levées pour la rendre propre et sans contrepartie. Conscient des efforts consentis et de la détermination manifestée, il a énuméré plusieurs actions, réalisées par les résidents de Sicap.



"Un Sénégal propre, c'est l'engagement des citoyens. Un Sénégal développé, c'est l'engagement de l'Etat, mais aussi, des citoyens. Nous devons avoir l'ambition de rehausser notre niveau de vie", soutenu le Ministre Abdou Karim Fofana.



