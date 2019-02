VIDEO - Oumar Guèye: " Macky Sall est le président de l’Émergence " La caravane du coordonnateur départemental de la coalition Bby de Rufisque, Monsieur le ministre Oumar Guèye, a sillonné Rufisque et Bargny. Accompagné de responsables, de maires et de la jeunesse, le ministre Oumar Guèye a invité tous les Rufisquois à donner à Macky Sall un second mandat dès le 1e tour au soir du 24 février 2019.

