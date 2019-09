VIDEO + PHOTOS - Les travaux sont terminés, l’ENO de DIOURBEL est prête à accueillir 500 étudiants... ( SOCE DIOP DIONE, Directrice ACBEP)

Venue à Diourbel pour voir l’état d’avancement des travaux de construction de l’Espace Numérique Ouvert (ENO), la Directrice nous a confirmé que les travaux sont terminés et qu’il ne reste que la réception provisoire qui se fera à la semaine prochaine et cette partie a été confiée à l’agence.

Socé Diop DIONE a ajouté que c’est le volet génie civil qui est terminé actuellement, en ce qui concerne les équipements, c’est au ressort de leur structure qui se trouve au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

L’ACBEP a terminé les travaux et l’ENO est prête à accueillir 500 étudiants. Pour ce qui est de Fatick et de Tamba, les travaux sont en cours et sont très avancés et feront l’objet d’une réception les mois à venir… a conclu la Directrice.