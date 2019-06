VIDEO - Pape Demba Bitèye: « le Président a montré de la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz » Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau Directeur général de la Senelec ne va pas entrer dans la polémique suscitée par le pétrole et le gaz. « La seule considération que je peux avoir sur le gaz, c’est qu’il puisse nous permettre de baisser les tarifs de l’électricité », a dit le Dg de la Senelec en tournée à Kaolack. Qui ajoute, « le Président a déjà démontré une grande transparence dans la gestion du pétrole et du gaz. Nous invitons donc les militants et les populations à lui faire confiance ».



Accueil Envoyer à un ami Partager