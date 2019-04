VIDEO - Passation de service : Le nouveau ministre de la Culture, Abdoulaye Diop décline sa feuille de route

Le ministre Abdoulaye Diop a pris les rênes du ministère de la Culture et de la Communication ce lundi. Lors de la cérémonie de passation de service ce matin, le successeur de Abdou Latif Coulibaly et de Abdoulaye Bibi Baldé, ministres sortants, a exprimé toute sa gratitude au Chef de l'Etat Macky Sall, qui dans le cadre de son deuxième mandat, lui a fait confiance. Ainsi, M. Diop a promis "de s'inscrire dans la continuité pour consolider les acquis, parachever les chantiers ouverts par ses prédécesseurs et ouvrir d'autres chantiers dans le sillage du PAP2. Pour cela, je compte m'appuyer sur l'ensemble des directions, projets, secteurs, programmes de société sous ma tutelle, en vue de mener à bien mes missions", s'est-il engagé.