VIDEO - Plan International offre un lot de kits sanitaires d'un montant de 6 millions de FCFA à l'IA de LOUGA

Rentrée 2020-2021 : Pour que les droits à l'Education particulièrement des filles soient préservés Plan International offre un lot de kits sanitaire d'un montant de 6 millions de FCFA d'une manière sensible au genre à LOUGA

La région de LOUGA magnifie la citoyenneté active des enfants et des jeunes dans le cadre du partenariat entre l’antenne de Plan international à LOUGA, l’Inspection de l’Académie à travers ses IEF (Inspection de l’Education et de la Formation), les départements de LOUGA, le Comité régional chargé de coordonner les activités relatives à la scolarisation des filles pour que la réouverture des classes soit effective pour tous les enfants en situation critique de la région de LOUGA.



Aly FAYE, Directeur de l’Antenne Régionale de Plan International à LOUGA_ affirme :« un lot de1167 serviettes hygiéniques est prêt pour que l’Inspection d’Académie puisse mieux prendre en charge ce droit à la santé des filles dans l’éducation à LOUGA ». C’est sur ses propos que le Directeur de l’Antenne Régionale de Plan International s’est réjoui de cet appui qui est un résultat immédiat à la politique de l’Etat du Sénégal en matière de scolarisation et de maintien des filles à l’Ecole. Ce lot de KITS d’hygiène sanitaire est composé de flacons alcoolgels, de madar, du savon, des thermo flashes, des masques réutilisables, et des serviettes hygiéniques d’une valeur de 6 Millions de Francs CFA.



