VIDEO - Pour Jean-Christophe Rufin, "les Africains ont des inspirations auxquels on ne répond pas"

L'écrivain publie un thriller intitulé "Le suspendu de Conakry" aux éditions Flammarion. Pour Jean-Christophe Rufin, les relations franco-africaines forment "un mélange d'attraction et de répulsion". Même si son livre reste un thriller et pas "un cours magistral", l'auteur pense que "les Africains ont des inspirations auxquelles on ne répond pas".



Quant aux déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, il considère qu'elles restent pour l'instant "des pétitions de principe". Il salue cependant sa volonté de "parler avec tout le monde". Il a finalement affirmé que la France avait raison "de maintenir l'opération Barkhane".











Francetvinfo