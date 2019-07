VIDEO - Pr. Diaga Diouf: "On ne ne connaît pas des effets néfastes de l'utilisation des OGM, mais..." Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 11:47 | | 0 commentaire(s)| "Il y a beaucoup de risques imaginaires qui ont été inventés de part et d'autre. Mais ce que je peux dire à l'heure actuelle des développements scientifique et technique, on ne connaît pas des effets néfastes de l'utilisation des OGM, ni sur la santé humaine ni sur la santé alimentaire", a assuré Diaga Diouf, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, lors de la journée scientifique de la Biosécurité organisée dans la capitale du Niambour pour sensibiliser les populations pour la question. Toutefois, M. Diouf a indiqué "qu'il faut s'entourer de garanties. Il faut mettre en place une loi. Au niveau du Sénégal, il y a un projet de loi qui est en cours et ce dernier s'inspire du projet de loi communautaire au niveau de l'Uemoa, qui s'inspire de la loi de la Cedeao", fait-il savoir.



