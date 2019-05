VIDEO - Problèmes d'état-civil à Tivaouane : Les populations très remontées contre la Mairie

Obtenir un acte d'état-civil à la Mairie de Tivaouane est un vrai parcours du combattant. C'est du moins ce qu'ont révélé certains citoyens de la ville sainte rencontrés par Leral Tv. A les en croire, ils déboursent entre 1000 et 2000 francs Cfa pour se faire délivrer des actes de naissance, de décès ou de mariage. Pis, l'anarchie règne en maître au niveau de la municipalité, avec un secrétaire incapable de mener à bien sa mission.

Des accusations balayées d'un revers de main par Massamba Diagne et Gora Mbaye, respectivement 1er et 2e adjoint au Maire. D'après ces derniers, les rares difficultés rencontrées sont dues à l'incendie de 2012 lors de la visite de l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom. Et tous les dossiers des victimes ont été reconstitués.