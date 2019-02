VIDEO - Quand Idrissa Seck et Issa Sall se rencontrent à Kaffrine et échangent une poignée de mains La caravane d'Idrissa Seck et celle d'Issa Sall se sont rencontrées hier jeudi à Kaffrine. Un moment fort qui a permis, aux deux prétendants du fauteuil présidentiel d'échanger une poignée de mains.

