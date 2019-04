VIDEO - Quand les produits aphrodisiaques attirent hommes et femmes Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 14:20 | | 0 commentaire(s)| A la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA), les vendeurs de produits aphrodisiaques se frottent les mains. Hommes et femmes se ruent vers les commerçants desdits produits dans le but d'agrémenter leur vie de couple ou de booster leur puissance sexuelle. Du côté de la gente féminine, les exposants proposent aussi des produits pour augmenter les seins et hanches, mais aussi pour resserrer le sexe. Par rapport aux effets secondaires sur plan sanitaire, les vendeurs assurent, qu'ils proposent des produits de qualité qui n'ont aucun impact négatif sur la santé.



Accueil Envoyer à un ami Partager