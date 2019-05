VIDEO - Ramadan: Le poignant message du Premier ministre canadien aux musulmans (vidéo)

"Je souhaite paix et bonheur à tous les musulmans au Canada et à travers le monde qui célèbrent le Ramadan. Ramadan Mubarak !", a déclaré Trudeau dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.



Theresa May, Premier ministre de Grande Bretagne, a également tenu à présenter ses voeux sur Twitter. "Le Ramadan représente les valeurs universelles de paix, de réflexion, de dévotion et de charité. À tous les musulmans du Royaume-Uni et du monde entier : Ramadan Kareem.", lit-on sur Twitter.



Comme l’année dernière, le président français Emmanuel Macron ainsi que celui des Etats-Unis Donald Trump sont aux abonnés absents.





bladi.net