VIDEO - Remise de drapeau aux Lions : Macky Sall encense Aliou Cissé

Samedi 8 Juin 2019

Le président de la République a eu des mots élogieux à l’endroit du sélectionneur national, vendredi, lors de la remise du drapeau national aux Lions pour la Can 2019. « Montrez à Aliou Cissé qu’il a eu raison de vous faire confiance », a d’abord dit Macky Sall aux Lions, avant de rappeler « l’aboyeur et le leader emblématique » qu’a été Aliou Cissé sur le terrain, avec la glorieuse équipe de 2002. « Nous te faisons confiance, nous sommes à tes côtés », non sans souligner le « courage et la hargne » qui ont toujours caractérisé, l’ancien capitaine des Lions.