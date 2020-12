VIDEO - Rencontre avec Mame Boye Diao facilitée par Cheikh Bara Dolly : Samba Sine Kouthia dégage en touche L’animateur, artiste-comédien, Samba Sine alias Kouthia, informé par Ameth Aidara d’une nouvelle qui semble le pendre au vif, a aussitôt réagi à travers une note audio parvenue à Leral.net : il dégage en touche cette présumée rencontre avec le Directeur des domaines Mame Boye Diao.

Cheikh Bara Dolly, encore lui, aurait affirmé avoir présenté le célèbre animateur de l’émission Kouthia Show, le Directeur des domaines Mame Boye Diao, qu’il avait chargé lourdement, avant de recevoir des tirs nourris et de voir son envoi audio fuitée.



Et c’est dans cette guéguerre contre Mame Boye Diao, qu’il aurait affirmé avoir organisé une rencontre (certainement sous forme de deal) entre ce dernier et le célèbre Kouthia. Mais Samba Sine, qui apparemment peinait même à prononcer le nom et la fonction du Directeur des Domaines, a démenti l’info.



Selon Kouthia, non seulement cette rencontre n’a jamais eu lieu, mais il ne serait même pas capable de mettre un visage sur le nom de Mame Boye Diao.



Pure vérité ou grande comédie ?



Comme disent les grand-mères, « devant la parole d’un politicien, accordons le bénéfice du doute aux accusés ! »



