VIDEO Révélation de Sokhna Astou Sy Al Amine: "Macky veut écarter les tarikha…"

Tendre vers le concret

«Il y a beaucoup de Théories de la connaissance par les jeunes Tidaines qui doivent maintenant s’orienter vers l’application. Autrement dit, il y a énormément de productions d’intellectuels. Maintenant les gens doivent tendre vers le concret pour faire avancer la communauté», a-t-elle soutenu.



Un taux de chômage alarmant

Elle avoue que les Talibés Tidianes sont en retard sur beaucoup de choses. Et ceci ne peut que se régler par eux-mêmes et non par le Khalife général encore moins par le porte-parole. Aujourd’hui, dit-elle, il y a d’autres enjeux et défis sur le terrain. Il s’agit selon elle, »d’offrir aux jeunes du travail. Ce qui est l’essence même dans un pays où le taux de chômage est alarmant.»



Les ressources du peuple

«Ne pensez pas que le gouvernement va nous aider. Ils ont peur de nous et c’est la raison pour laquelle, les gens ne doivent pas espérer qu’il nous intègre dans la gestion du pétrole, du gaz, entre autres… Les ressources de ce pays appartiennent au peuple qui doit aller les arracher», conseille-t-elle.



Les tidianes ignorés

«Aujourd’hui, je sens que les tidianes sont laissés en rade par le gouvernement. Le président Macky Sall veut écarter les tarikha de la gestion du pays…Il les consulte de temps en temps sur des cas inutiles comme le dialogue national… Il est temps que les jeunes issus des tarikha occupent de postes stratégiques dans ce pays…