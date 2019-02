VIDEO - Revue de Presse: La presse espagnole s’enflamme pour la « bète » Karim Benzema, la sortie de Maurizio Sarri fait grand bruit en Angleterre L'attaquant français du Real Madrid a encore frappé fort, le coach de Chelsea s'en prend à ses joueurs, et Luiz Suarez se voit bien finir sa carrière à Barcelone, voici votre revue de presse du 1er février.



Benzema, du « chat » de Mourinho à la « bête »

Karim Benzema fait une nouvelle fois les gros titres en Espagne. Il faut dire que l’attaquant madrilène a encore marqué un doublé, cette fois contre Girona en Coupe du roi. As se souvient de la comparaison de Mourinho qui voyait Benzema comme un petit « chat », mais « il est devenu une bête » pour le journal espagnol, qui le compare même à un « tigre du Bengale » !



Le buteur français fait également la une de Marca qui précise que Benzema passe devant Hugo Sanchez au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid. Il est en effet à la 6e place, avec 209 réalisations. Après le match, son entraîneur Santiago Solari en a d’ailleurs profité pour prendre sa défense : « Je suis désolé pour les personnes qui avaient oublié Benzema pendant tout ce temps, désolé ceux qui l’ont découvert la semaine dernière », a-t-il déclaré.



Sarri : « Ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire »

En Angleterre, c’est Maurizio Sarri qui fait les gros titres. Après la lourde défaite des Blues contre Bournemouth sur le score de 4-0, l’entraîneur italien a tenu pour responsable ses joueurs. Il y aurait d’abord eu une explication entre Sarri et ses joueurs à l’issue de la rencontre. Puis devant la presse, le coach de Chelsea n’a pas mâché ses mots. « Ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire ». Le Daily Express fait de ces paroles fortes sa une,et pour le quotidien anglais, il n’y pas de doute. « Sarri doit changer son style pour garder on poste ». Le Daily Star aussi a rapporté ces déclarations-chocs : « Ils ne m’écoutent pas », a expliqué l’ancien entraîneur du Napoli.



Suarez aimerait prendre sa retraite au Barça

Un autre buteur est à l’honneur dans la presse espagnole. Il s’agit de Luiz Suarez qui fait la une de Sport. L’attaquant du FC Barcelone se livre dans une interview accordée au quotidien catalan. Il veut « tout » peut-on lire sur la une. D’après l’international uruguayen, son équipe a montré qu’elle avait « cette ambition de tout gagner ». Suarez a également parlé de son âge et de sa fin de carrière... « Cela m’a fait mal que le club cherche une solution sans me le dire, parce qu’il me voyait vieillir », a-t-il avoué, avant d’ajouter : « Prendre ma retraite dans le plus grand club du monde ce serait quelque chose de grand ».















Foot Mercato

