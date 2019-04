VIDEO - Rio de Janeiro : de l'or sous le sable

Un maillot de bain, un corps bronzé et les plages, le cocktail qui a rendu légendaire les plages de la Rio et qui a fait leur célébrité dans le monde entier. Au Nord, Cobacabana, une étendue de sable qui s'étire sur 4 km et au Sud, Ipanema, plus chic. Ces 2 plages sont les symboles mondiaux de l'exotisme et du glamour. 3 millions de touristes viennent s'y faire bronzer chaque année.



Mais les plages de Rio ce n'est pas uniquement le tourisme: commerce, immobilier, spéculation, le front de mer aiguise tous les appétits, il est devenu le poumon économique de la ville. C'est le lieu de la débrouille et des réussites spectaculaires pour de nombreux brésiliens et même pour des français. La nuit, les résidences proches de la plage accueillent les plus grosses fêtes du Brésil, où les nouveaux milliardaires croisent des filles sublimes au corps siliconé. Restaurateur et hôtelier français, ou self-made-men locaux, nous rencontrerons les personnages les plus hauts en couleurs d’une ville dangereuse. Enquêtes & Investigations.