VIDEO - Rufisque: Gérard Senac d'Eiffage et ses travaux accusés de tuer à petit feu les populations La ville de Rufisque est bloquée de partout par les travaux du TER, la route nationale barrée, il n'y a plus qu'une seule issue qui mène à l'autoroute à péage. Le coeur meurtri, le propos véhément, l'activiste citoyen Omar Faye de Leral Askan wi crie fort et tape du poing sur la table du Président Macky Sall, lui demandant d'intervenir au plus vite.

