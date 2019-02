VIDEO - Sacrilège ! Ousmane Sonko:" Yalla faloul, gnoun gooy fal" (Dieu ne donne le pouvoir à personne)" Ceux qui disaient que le leader du Pastef est un faux dévot, n'ont pas tout faux, pour dire le moins. En écoutant ses propos dans cette vidéo, il y a de quoi se poser des questions sur la foi d'Ousmane Sonko.

Comment peut-il dire que ce n'est pas Dieu, l'Omniscient qui donne le pouvoir? Il gagnerait à bien lire la sourate ci-dessous du Saint Coran!



Sourate du Pouvoir (Al-Mulk)

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.



[1] Béni soit Celui qui détient le pouvoir suprême et qui est Tout-Puissant, [2] qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d’entre vous qui se conduisent le mieux. C’est Lui le Tout-Puissant, le Tout-Clément, [3] qui a créé sept Cieux superposés, sans qu’on puisse déceler dans l’œuvre du Tout-Clément aucune faille. Lève donc les yeux vers les Cieux ! Y aperçois-tu la moindre lacune? [4] Lève-les encore par deux fois ! Ton regard reviendra vers toi, déçu et harassé. [5] Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires dont Nous faisons des projectiles pour lapider les démons auxquels Nous avons préparé le supplice de l’Enfer. [6] C’est le supplice de la Géhenne qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur. Et quelle triste fin sera la leur !

[7] Quand ils y seront précipités, ils entendront les sanglots des damnés au milieu du bouillonnement de l’Enfer [8] qui peu s’en faut n’explose de rage. Et chaque fois qu’une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demanderont : «Quoi ! Personne n’est donc venu vous avertir?» [9] – «Mais si, répondront-ils. Nous avons bien eu un prophète ; seulement nous l’avons traité d’imposteur. Et nous lui avons dit : “Dieu n’a absolument rien révélé. Vous êtes, toi et tes adeptes, dans un profond égarement.” [10] Si nous avions écouté, ajouteront-ils, et si nous avions réfléchi, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce Brasier !» [11] Ainsi avoueront-ils leurs péchés. Malheur donc aux hôtes du Brasier !

[12] Quant à ceux qui craignent leur Seigneur dans Son mystère, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés, ainsi qu’une magnifique récompense,

[13] car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez, Dieu saura toujours ce que recèlent les cœurs.

[14] Eh quoi ! Dieu ignorerait-Il ce qu’Il a Lui-même créé, Lui le Subtil, le si Bien-Informé? [15] N’est-ce pas Lui qui vous a soumis la Terre? Parcourez donc ses grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. C’est vers Lui que se fera votre retour.

[16] tes-vous sûrs que Celui qui est au Ciel ne vous fera pas engloutir par la Terre, lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds? [17] tes-vous sûrs que Celui qui est au Ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierres? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de Mes avertissements !

[18] Les peuples qui les ont devancés avaient, eux aussi, crié au mensonge. Et quelle ne fut point alors Ma réprobation ! [19] N’ont-ils jamais observé les oiseaux planer au-dessus de leurs têtes, déployant et reployant leurs ailes sans rien qui les soutienne, hormis le Miséricordieux qui veille sur toute chose? [20] Qui donc en dehors du Miséricordieux peut vous servir d’armée et vous soutenir? En vérité, les négateurs nagent dans l’illusion et le leurre. [21] Qui vous assurerait votre subsistance, si Dieu venait à la retenir? Et, cependant, les impies s’obstinent dans leur arrogance et dans leur haine. [22] Quel est le mieux guidé : est-ce celui qui va tête baissée ou celui qui marche redressé sur une voie de rectitude?

[23] Dis : «C’est Dieu qui vous a créés, vous a donné l’ouïe, la vue et l’intelligence.» Mais vous Lui en êtes rarement reconnaissants !

[24] Dis : «C’est Lui qui vous a répandus sur la Terre, et c’est devant Lui que vous comparaîtrez un jour.» [25] – «Quand donc se réalisera cette promesse, si vous êtes sincères?», demandent les infidèles. [26] Réponds-leur : «Dieu seul le sait. Ma mission se limite à vous avertir avec clarté.»

[27] Mais quand les impies seront mis en face du châtiment, leurs visages seront horrifiés. On leur dira alors : «C’est pourtant ce que vous réclamiez !» [28] Dis-leur : «Réfléchissez bien ! Que Dieu me fasse périr moi et mes Compagnons, ou qu’Il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les négateurs d’un châtiment douloureux?» [29] Dis-leur encore : «C’est Lui le Tout-Clément en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui de nous est dans un égarement évident.» [30] Dis-leur enfin : «Réfléchissez bien ! Si jamais l’eau que vous buvez venait à tarir, qui pourrait alors étancher votre soif?»





Source : Mamadou Ndiaye Dakarposte.com

