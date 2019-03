VIDEO - Senegal vs Madagascar: La gagne, le seul maître mot des "Lions" Face à la presse à l'issue du galop d'entraînement, Kalidou Koulibaly et Gana Guèye ont annoncé le mot d'ordre dans la "Tanière": "La gagne". Tout en saluant l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès qui est en bon état, les deux internationaux pensent que le public Thiéssois sera au rendez-vous, pour terminer en beauté la phase préliminaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos