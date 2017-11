VIDEO - Serigne Mbaye SY Mansour aux journalistes: "Ne me faites pas dire des choses que je n’ai pas dites"

Le Khalife général des Tidianes rectifie et accuse les journalistes d’avoir déformé ses propos sur le mandat de Macky Sall. Recevant une délégation de l’opposition dont le Pds, Serigne Mbaye Sy Mansour a en effet déclaré, qu’il n’a jamais prédit un second mandat à ce dernier, soulignant avoir subi de nombreux attaques sur les réseaux sociaux à cause de la mauvaise interprétation de ses propos.



«Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. L’autre jour, quelqu’un a prié pour que Macky Sall reste au pouvoir pendant 20 ans. Le Président Sall s’est tourné vers moi, me demandant si ce n’était pas trop. Je lui ai dit que si on enlevait le zéro du 20, il reste 2. Ce qui veut dire 2 mandats. Tout Président qui est au pouvoir, veut deux mandats. Mais je n’ai pas la capacité de prédire de quoi demain sera fait », rectifie-t-il.



Très en colère, le marabout a demandé aux journalistes de consacrer une semaine entière, pour dire aux Sénégalais ce qu’ils (les journalistes) font réellement dans le cadre de leur travail.



