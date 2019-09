VIDEO - Serigne Mbaye Sy Mansour: « Ils interdisent le voile dans leur école et pourtant, ils portent leur croix et vont partout»

Serigne Mbaye Sy Mansour s’est prononcé sur l’affaire du voile interdit par l’Institution Sainte Jeanne d’Arc. Et c’est pour asséner ses quatre vérités aux responsables de l’établissement tout en s’insurgeant contre le silence des autorités et celui des députés.



« L’affaire de la pharmacie Guigon a été banalisée et on a laissé passer. Maintenant c’est un problème dans une école qui se répercute sur toute la population. Quelle est leur réaction à l’Assemblée? », s’interroge le marabout. Poursuivant, le Khalife de marteler : « Ceux qui interdisent le voile dans leur école, pourtant, ils portent leur croix et vont partout. Pourquoi on ne le leur refuse pas. Mais tout le monde se tait, jusqu’à l’Assemblée. Qu’est qui se passe ? Ils (les députés, ndlr) doivent en parler. C’est leur responsabilité».



Et Serigne Mbaye Sy Mansour de s’interroger sur la laïcité. « Qu’est-ce que cela signifie ? N’y a-t-il pas de laïcité au Sénégal ? ».



Pour le marabout dont les propos sont traduits par "Walfnet", l’Institution Sainte Jeanne d’Arc n’a pas de respect encore moins de considération pour le Sénégal.



