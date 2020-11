VIDEO/Serigne Mboup, Maire de Pire :" Beaucoup de choses manquent dans la Commune, mais, des améliorations sont attendues" Le Maire de Pire, Serigne Mboup évoque que sa Commune manque de beaucoup de choses. Mais, avec le temps, il a été noté des améliorations. Et, il espère beaucoup plus pour le rayonnement et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'école occidentale existe depuis belle lurette dans cette localité. Il en est de même, pour l’école coranique, bien implantée au coeur de la ville depuis plusieurs années. Et, elle a formés un effectif considérable d'érudits. L'édile de Pire, ayant constaté une insécurité à côté des rails, il demande plus de sécurité pour éviter des accidents. Autres infrastructures souhaitées, restent l'établissement de nouvelles routes. Seulement, il dit attendre encore des programmes de Promoville, du Prodac et autres pour plus de pistes... Ainsi, il a exhorté les jeunes à plus de détermination et, à plus de patience.

