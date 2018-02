VIDEO - « Si Karim Wade n'est pas candidat…Macky Sall ne le sera pas non plus... » (Mouvement Asskaw) Le mouvement action de solidarité et de soutien à Karim Wade (Asskaw) est venu en masse pour dénoncer le régime du président de la République, Macky Sall. Pour le porte-parole de ce mouvement, Gallo Tall, « Macky a confisqué plus de 2 000 000 de cartes électeurs. Il ajoute : « « Si Karim Wade n'est pas candidat…Macky Sall ne le sera pas non plus... ».

